Lenglet Milan: contatti con il club rossonero, il RETROSCENA che poteva portare all’acquisto

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan in passato c’è stato quello di Lenglet, Il difensore ha svelato un retroscena

Clement Lenglet difensore centrale francese oggi all’Aston Villa, ma corteggiatissimo sul mercato e nel mirino a lungo anche del calciomercato Milan, si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio. Il retroscena sui rossoneri:

IL MILAN A GENNAIO – «Contatti col Milan? Non giocavo con continuità e quindi volevo trovare una soluzione. La mia priorità era giocare e in quel momento non era possibile, quindi ci sono stati contatti con altri club. Poi ho iniziato a giocare e i piani sono cambiati. Ma la Serie A è un campionato che mi piace».

FUTURO – «Non ho ancora prenotato le mie vacanze, aspetterò un po’… Sono sincero, sarà difficile far parte della squadra dell’Europeo. La rosa è molto profonda, ci sono tanti difensori centrali che stanno facendo bene. La competizione è alta: vedremo come finirà la stagione e poi aspetteremo la decisione di Deschamps. La Francia è in una buona posizione per lottare per vincere»