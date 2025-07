Cutrone, nuova avventura in Serie A per l’ex Milan? C’è una squadra che lo sta corteggiando. Le ultimissime sui rossoneri

Il Pisa, neopromosso in Serie A e desideroso di allestire una rosa competitiva per il massimo campionato, sta seriamente pensando a Patrick Cutrone. L’attaccante, cresciuto nelle giovanili del Milan e reduce da due stagioni al Como, potrebbe presto approdare in Toscana sotto la guida di un altro ex rossonero, il tecnico Alberto Gilardino. La notizia, rilanciata da Sky Sport, conferma l’accelerazione dei toscani per assicurarsi le prestazioni del centravanti.

Cutrone, che ha calcato i campi della Serie A già a partire dalla fine del 2017, porterebbe al Pisa quell’esperienza preziosa e quella conoscenza del campionato che sono fondamentali per una neopromossa. Al Como, nelle ultime due stagioni, l’ex Milan ha messo a segno 8 gol, dimostrando di avere ancora il fiuto per la rete e la capacità di incidere. La sua esperienza internazionale, maturata anche con esperienze in Premier League e Liga, lo rende un profilo interessante e completo.

L’operazione, secondo le indiscrezioni di Sky, vedrebbe il Pisa spingere forte per l’attaccante. La volontà del club toscano è quella di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore che possa garantire gol e un punto di riferimento in avanti. Per Cutrone, che al Como ha collezionato 102 presenze, 31 gol e 12 assist, si tratterebbe di un ritorno in Serie A da protagonista, in una squadra che punta sulla sua fame e sulla sua determinazione per raggiungere l’obiettivo salvezza.