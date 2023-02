Cudicini: «Milan-Tottenham? Ho una speranza. Su Conte…»

Carlo Cudicini, ex portiere di Milan e Tottenham, ha analizzato il prossimo incrocio in Champions tra rossoneri e Spurs

Intervistato da Milan Tv, Carlo Cudicini ha analizzato così il prossimo Milan–Tottenham in Champions League:

ESORDIO CON LA MAGLIA DEL MILAN: «Ebbi la possibilità di far parte della prima squadra del Milan per quasi 6 mesi. Essendo un grandissimo tifoso rossonero per me è stata una emozione incredibile: potersi allenare con campioni incredibili e dal grande talento. Ho esordito in Champions, giocando 90 minuti anche a San Siro: tappe epiche della mia vita da tifoso e da professionista. Ho cercato di essere il più freddo possibile, anche se non è stata una cosa facile. Poi dopo la partita familiari e amici mi hanno fatto realizzare ciò che era successo..».

VIALLI: «Vialli è stato una persona molto importante per me. Mi ha voluto lui al Chelsea e questa scelta ha cambiato tante cose nella mia vita. Luca ha un posto speciale nel mio cuore e ha avuto un posto speciale della mia carriera».

TOTTENHAM: «Il Tottenham è un club particolare, perché potenzialmente potrebbe competere ad altissimo livello ogni stagione: hanno uno stadio meraviglioso, un centro di allenamento meraviglioso, tifosi che aspettano da tanti anni di celebrare qualche trofeo… C’è tutto, ma se non successo… qualcosa manca. Sono convinto che con Conte questo traguardo di vincere qualcosa si possa avvicinare. Ha fatto un ottimo lavoro l’anno scorso. Quest’anno, dopo una partenza più che positiva, hanno avuto un po’ di alti e bassi».

CONTE: «Tutte le squadre di Conte sono ostiche, lavorano molto e sono ben messe in campo e sono sempre pericolose».

KANE: «Quando Kane si affacciò alla prima squadra era un ragazzino. Ho avuto la fortuna di conoscerlo prima del rientro al Tottenham dopo i due prestiti e dopo. Era una persona più matura, sapeva il fatto suo e io in una certa maniera lo insultavo, perché a fine allenamento prendeva due sacche di palloni e tirava, tirava, tirava… Ed ero io la vittima. Questo fa capire la mentalità che i prestiti avevano dato a Kane».

PRECEDENTE DEL 2011: «Saranno due partite diverse. Il Tottenham di Redknapp basava la squadra sulle individualità, mentre Conte la preparerà in maniera diversa e con un modulo diverso. Per me è un ricordo piacevole perché tornai a San Siro. Quando senti l’inno della Champions ti vengono i brividi e ti carichi: spero, da tifoso del Milan, che ci possa essere questo effetto anche martedì».