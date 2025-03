Cruciani e le dichiarazioni su Igli Tare: il suo pensiero sul possibile ruolo di DS al Milan

Cruciani commenta la situazione Tare, accostato come nuovo DS del Milan nelle scorse settimane: le dichiarazioni

Giuseppe Cruciani, nel corso di ‘Area Fritta’, podcast di Chiamarsi Bomber, ha detto la sua su sul possibile approdo di Igli Tare al Milan. Queste le sue parole:

«Dico un’altra cosa e lo dico a Igli Tare che conosco: accettare il Milan, dopo essere stato fuori un anno e mezzo da quando è andato via dalla Lazio, in una situazione in cui ancora la catena di comando e chi comanda non è chiaro, sarebbe una follia».