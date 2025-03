Cruciani avvisa Tare: «Accettare il Milan? Lo conosco e gli dico una cosa»

Cruciani al podcast di Chiamarsi Bomber, ha detto la sua su sul possibile approdo di Igli Tare al Milan come direttore sportivo

Giuseppe Cruciani, nel corso di ‘Area Fritta’, podcast di Chiamarsi Bomber, ha detto la sua su sul possibile approdo di Igli Tare al Milan. Queste le sue parole:

«Dico un’altra cosa e lo dico a Igli Tare che conosco: accettare il Milan, dopo essere stato fuori un anno e mezzo da quando è andato via dalla Lazio, in una situazione in cui ancora la catena di comando e chi comanda non è chiaro, sarebbe una follia».