Cristiano Ronaldo al Milan? Tifosi molto scettici sull’eventuale approdo del campione portoghese in rossonero

L’indiscrezione di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nell’eventualità che Leao lasci i rossoneri, non entusiasma i tifosi.

In molti sui social sono convinti che non si possa sostituire un calciatore in piena rampa di lancio con uno agli sgoccioli della carriera. D’altra parte questa ipotesi sembra ad oggi piuttosto remota.