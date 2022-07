Criscitiello: «Ci sono troppi calciatori a parametro zero. Ormai arrivare a scadenza è un danno». Le parole del giornalista

Michele Criscitiello ha parlato dei parametri zero sulle pagine di TMW. Ecco le parole del giornalista:

«Intanto ci sono sempre più calciatori a parametro zero. Apre la lista Dybala ma continua con Belotti, Mertens, Bernardeschi, Giovinco e tanti altri. Colpa loro e dei procuratori. Riflessione generica e non sui singoli. Arrivare a scadenza ormai è un danno. Prima rappresentava una opportunità. Oggi, quando vai in scadenza, devi tremare seriamente. O di prendere meno soldi o addirittura di accontentarti del primo che capita. Non è normale arrivare all’11 luglio e non hai ancora squadra. Significa che non hai nulla in mano e devi pregare di trovare il Toronto di turno. Insigne rischiava di fare la stessa fine ma con intelligenza si era prenotato in anticipo il volo per il Canada. Belotti ha sbaglia tutto. Non ha nulla in mano, con il Monaco non c’è stato nulla di concreto e adesso spera solo nell’Atalanta. Comunque situazione difficile. Non è normale neanche che un Campione d’Europa come Bernardeschi non abbia ricevuto mezza proposta seria per i suoi standard. Speriamo in qualcosa come Monza dove l’unico che può risolvere la fame nel mondo e nel calcio è Galliani con la sua bontà sportiva»