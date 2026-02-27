Connect with us

Cremonese Milan, Allegri ha scelto il centrocampo: giocherà lui con Modric e Rabiot

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Cremonese Milan, Allegri ha scelto il centrocampo: giocherà lui con Modric e Rabiot. Segui le ultimissime sui rossoneri

In vista della delicata trasferta di domenica in casa della Cremonese, l’allenatore del MilanMassimiliano Allegri – noto per la sua gestione pragmatica del gruppo – sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. rossoneri cercano punti fondamentalTare, il DS del Diavolo, osserva con attenzione le mosse del tecnico livornese per valutare la tenuta della rosa in vista della prossima stagione.

Mediana rossonera: Fofana in pole position

Il nodo principale da sciogliere riguarda il centrocampo. Con la presenza certa del metronomo croato Luka Modric e del dinamico francese Adrien RabiotAllegri deve decidere chi completerà il reparto. Nonostante Rabiot sia diffidato, il tecnico ha deciso di non risparmiarlo, rischiando la sua presenza nel prossimo delicatissimo derby contro l’Inter in caso di ammonizione.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, al momento Youssouf Fofana è in netto vantaggio su Ardon Jashari e Samuele Ricci per una maglia da titolare. La situazione disciplinare è delicata: oltre a Rabiot, anche Fofana, l’esterno Saelemaekers e il giovane Athekame sono in diffida.

La probabile formazione del Diavolo

Per quanto riguarda il resto dello schieramento tattico, Allegri sembra intenzionato a confermare un assetto solido. Davanti al capitano e portiere francese Mike Maignan, la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta dal roccioso inglese Tomori, dall’esperto De Winter e dal serbo Pavlovic.

Sulle corsie laterali, spazio alla spinta di Saelemaekers sulla destra e alla corsa del giovane vivaista Bartesaghi a sinistra. In fase offensiva, il Diavolo si affiderà ancora una volta alla qualità tecnica del talento statunitense Christian Pulisic e alla velocità esplosiva del portoghese Rafael Leao, coppia destinata a guidare l’attacco rossonero dal primo minuto per scardinare la difesa grigiorossa.

