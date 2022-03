Cravero: «Milan Inter un’occasione di rilancio, gli effetti si vedranno in campionato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Roberto Cravero, ex calciatore oggi opinionista, a Tuttosport, in vista del Derby Milan Inter:

«Si sfidano due squadre che affrontano qualche problema, ma proprio per questo l’appuntamento calza a pennello per fornire opportunità di rilancio. Soprattutto dal punto di vista del morale perché il ritorno si giocherà tra più di un mese e mezzo. Quindi la qualificazione in finale resterà in gioco a lungo. Ma dal punto di vista mentale gli effetti della vittoria o della sconfitta si potranno vedere in campionato. In Coppa Italia è solo il primo tempo della sfida. Ma il derby potrà incidere subito e produrre ripercussioni nella lotta per lo scudetto».