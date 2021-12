Costacurta: «Milan e Napoli? Ecco come spiego il calo»

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sugli infortuni del Milan. Ecco le sue parole

« Secondo me è stata una flessione che bisogna vedere se è legata agli infortuni perchè sono tanti se tu fai vedere il i punti delle ultime giornate quel dove Atalanta e Inter hanno fatto 15 punti, non è un caso che sono le due squadre che hanno recuperato i giocatori, Milan e Napoli, sono quelle più penalizzate e secondo me questo è legato anche al fatto che devono di conseguenza devono in un certo senso usare le colonne rimaste. Perché tutte e due le squadre hanno perso giocatori molto molto importanti e devono far giocare quelli che comunque sono delle colonne E queste colonne vanno in quella della fase della stanchezza perché le partite sono tante. C’è comunque la costante variabile del periodo post europei e di conseguenza in un certo senso questa credo che sono delle cose normali, cioè in questo senso in questo momento Napoli e Milan hanno alcuni giocatori che io penso per via del fatto che hanno soprattutto gli infortuni che dimostrano che quei punti sono pochi proprio per questa spiegazione.»