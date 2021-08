Cosenza, il direttore sportivo Goretti sul Milan: «Ecco cosa penso»

Cosenza: il direttore sportivo del club, Roberto Goretti, ha espresso un parere riguardo il nuovo corso intrapreso dal Milan: le parole

«Il Milan è un bellissimo modello da seguire anche per le categorie inferiori. Un po’ come succede nel club rossonero, che ha Ibrahimovic e Kjaer a far da guida ai giocatori con meno esperienza». L’investitura del nuovo corso intrapreso dalla dirigenza rossonera ha ispirato anche i club di categorie minori.

Un bell’attestato di stima per i vertici di via Aldo Rossi, soprattutto in un periodo così complicato per il calcio in ambito economico: il presente rossonero risulterà fonte di ispirazione per numerosi club che guardano al futuro.