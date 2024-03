Cosa rischia il Milan: è possibile un nuovo caso di penalizzazione in Serie A? ULTIME

Cosa rischia il Milan: è possibile un nuovo caso di penalizzazione in Serie A? Le ULTIME sull’indagine sui rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibile sanzioni per il Milan dopo le indagini avviate dalla Procura di Milano nella giornata di ieri.

Tra queste c’è anche l’ipotesi di una nuova penalizzazione in Serie A, dopo quanto successo alla Juventus nella passata stagione. In alternativa non è da escludere una semplice multa, ma tutto dipenderà ovviamente da come evolverà la vicenda.