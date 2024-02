Milan Femminile, Corti: «Oggi meritavamo di vincere, dobbiamo migliorare l’aspetto mentale» – VIDEO

Corti: «Oggi meritavamo di vincere, dobbiamo migliorare l’aspetto mentale». Le parole dell’allenatore del Milan Femminile

(dall’ inviato Daniele Grassini) L’allenatore del Milan Femminile ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina.

PAROLE – «Meritavamo di vincere ma ci siamo fatto gol da sole. Il nostro limite mentale deve diventare un punto di forza perchè senno continueremo a parlare delle stesse cose, della facilità con la quale non stringiamo i denti e conseguiamo un risulto che avrebbe sottolineato una prestazione ottima ma la differenza che c’è tra una squadra che è terza in classifica e una come la nostra».

SULLA PRESTAZIONE DI POMIGLIANO – «C’è stata confusione oggi eravamo più ordinate. Dobbiamo diventare ordinate anche quando difendiamo».

ASPETTI POSITIVI – «Credo che abbiamo trovato un po’ di continuità per quanto riguarda alcune calciatrici. Il lavoro individuale e di squadra sta portando i suoi frutti ma la cosa che dobbiamo rendere pratica è l’atteggiamento mentale di portare a casa un risultato che succede solamente stringendo i denti».

DA COSA BISOGNA RIPARTIRE – «Dal non essere superficiali e rendersi conto che le partite stanno diventando sempre di meno».