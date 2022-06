Davide Corti, allenatore del Milan Primavera Femminile ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta con la Roma

«Questo traguardo è stato insapettato perchê essendo alla prima stagione non pensavamo di fare cosi bene. Abbiamo lavorato tanto. lo, il mio staff, le ragazze ci hanno sempre seguito. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. So che le ragazze faranno tesoro anche di questa sconfitta, perchê si impara anche da queste cadute e spero che in futuro si possa migliorare superando gli errori tecnici piuttosto che quelli caratteriali. Siamo contenti di quanto fatto, l’anno prossimo il campionato sarà certamente più impegnativo perchê incontreremo anche le squadre dell’altro girone. Noi ci prepararemo per farci trovare pronti»