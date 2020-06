Corsport: “La Roma Sparisce, addio Champions. Il Milan si impone”

Corsport, nel taglio alto della prima pagina la vittoria del Milan contro la Roma, in chiave Europa potrebbe essere la svolta per Pioli

Corsport, nel taglio alto della prima pagina la vittoria del Milan contro la Roma, in chiave Europa potrebbe essere la svolta per Pioli. 42 punti in classifica, meno tre dal Napoli, già qualificato in Europa League.

ROMA ADDIO CHAMPIONS- “La Roma Sparisce, addio Champions”. Titola così il quotidiano che poi aggiunge: “Il Milan si impone con i goal di Rebic e Calhanoglu (2-0)”