Coppa Italia, il Milan tifa per la Juve: il MOTIVO ha a che fare con l’anno prossimo

Coppa Italia, il Milan tifa per la Juve: il MOTIVO a che fare con l’anno prossimo e con la Final Four per la Supercoppa Italiana

Stasera andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Lazio di Igor Tudor e la Juve di Massimiliano Allegri. Il Milan osserverà interessata la sfida e farà il tifo per i bianconeri. A parlare di questa prospettiva è Calcio e Finanza.

Il motivo? Un approdo della squadra di Allegri alla finale di Coppa Italia permetterebbe ai rossoneri di avvicinare la qualificazione alla Final Four di Supercoppa italiana tramite il secondo posto in campionato. Il format della Supercoppa per la prossima stagione è stato confermata come quello dell’ultima edizione, dunque con la prima e la seconda del campionato che sfideranno rispettivamente la seconda classificata in Coppa Italia e la vincitrice. Se dunque i bianconeri dovessero approdare in finale, i rossoneri sarebbero certi di partecipare alla prossima Supercoppa, anche qualora venissero superati proprio dalla squadra torinese in campionato.