Coppa d’Africa, l’Egitto: «Il Senegal ha un giorno in più di riposo»

L’Egitto vorrebbe posticipare la finale di Coppa d’Africa poiché il Senegal avrebbe un giorno in più di riposo: la situazione

L’Egitto, seconda finalista della Coppa d’Africa, vorrebbe posticipare la finale. Il motivo? Il Senegal avrebbe un giorno in più di riposo. Ad annunciarlo è stato Diaa al-Sayed, vice del c.t. Queiroz.

LE PAROLE – «Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Il Senegal ha un giorno in più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì».