Convocati Milan in Nazionale: allarme dalla Francia per Maignan, il portiere non si è allenato! Le condizioni

Tra i convocati del Milan in Nazionale c’è anche Maignan. Dalla Francia suona l’allarme sulle condizioni del portiere

Allarme Maignan. ll portiere del Milan è tra i convocati della Francia per gli impegni della Nazionale in amichevole contro la Germania e Cile ma l’Equipe fa preoccupare tutti i tifosi rosssoneri:

si è unito al resto dei compagni per salutare i tifosi e firmare autografi prima dell’allenamento aperto al pubblico ma poi non si sarebbe allenato con la squadra in preparazione delle prossime partite in programma.

Si tratterebbe di una scelta conservativa del tecnico francese Deschamps per lasciare a riposo il numero 16 rossonero e non correre rischi.