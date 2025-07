Convocati Milan per la tournee, ecco tutti i nomi dei giocatori scelti da Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a partire per la sua tournée pre-stagionale in Asia e Australia, e mister Massimiliano Allegri, il tecnico che ha da poco ripreso le redini del club, ha diramato la lista completa dei giocatori convocati. Una selezione che vede la presenza di tutti i “big” e alcuni giovani promettenti, oltre a evidenziare le assenze di chi è sul mercato o fuori dai piani.

La porta rossonera sarà difesa da Mike Maignan, portiere e capitano, che guiderà il gruppo con la sua leadership. Con lui i giovanissimi Noah Raveyre e Lorenzo Torriani, affiancati dal nuovo acquisto Pietro Terracciano, portiere esperto e affidabile prelevato dalla Fiorentina.

In difesa, Allegri si affida a un mix di esperienza e gioventù: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw e Tomori. Tra questi, confermata la presenza di Alex Jiménez, il talentuoso terzino, che per precauzione non ha preso parte all’amichevole mattutina contro Milan Futuro.

Il centrocampo vede convocati Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci e Saelemaekers. Tra i nomi di spicco, Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense capace di strappi e giocate decisive, e Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista francese, entrambi presenti nonostante alcune precauzioni pre-tournée. C’è anche il neo acquisto Samuele Ricci, il mediano ex Torino che promette solidità. Da tenere d’occhio la posizione di Yunus Musahe Alexis Saelemaekers, entrambi uomini di mercato.

L’attacco sarà guidato da Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali e Okafor. Rafael Leão, il fantasista portoghese, sarà come sempre il punto di riferimento. Presenti anche Noah Okafor e Samuel Chukwueze, entrambi oggetti di attenzione sul mercato.

Giovani Promesse e Assenti di Rilievo

Massimiliano Allegri ha voluto portare con sé diverse giovani promesse: oltre ai portieri Torriani e Raveyre, spiccano il difensore centrale Matteo Duțu (2005), il terzino Vittorio Magni (2006), il centrocampista Christian Comotto (2008) e l’attaccante Mattia Liberali (2007), a testimonianza dell’attenzione del club verso il futuro.

Tra gli assenti, Tommaso Pobega, il centrocampista che è in procinto di trasferirsi al Bologna a titolo definitivo per 8 milioni di euro, ed Emerson Royal, il terzino destro del Tottenham, che non si è mai allenato con i compagni a causa di un infortunio ed è stato sondato dal Betis Siviglia. Esclusi dalle convocazioni per il raduno e, ovviamente, dalla tournée, anche Yacine Adli, Devis Vasquez e Ismael Bennacer, non rientranti nei piani della Prima Squadra.