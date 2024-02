Convocate Milan Femminile per l’Inter: le scelte di Corti per il Derby della diciottesima giornata di Serie A

Il sito ufficiale rossonero ha comunicato le convocate del Milan Femminile per il Derby contro l’Inter in programma oggi alle 17:00. Come appreso nella giornata di ieri da Milannews24 non ci saranno Nadim per un affaticamento al polpaccio, Swaby per una piccola lesione muscolare e Arnadottir per un problema al tallone.

CONVOCATE – Babb, Copetti, Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga; Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Ávila, Soffia, Vigilucci; Arrigoni, Asllani, Dompig, Ijeh, Marinelli, Stašková.