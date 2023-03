Conte a Prime Video: «Qualificazione persa nella gara di andata». Le dichiarazioni del tecnico del Tottenham

Antonio Conte parla così ai microfoni di Prime Video nel post partita di Tottenham-Milan. Le dichiarazioni del tecnico degli Spurs.

PARTITA – «L’abbiamo preparata in maniera diversa, nel primo tempo dovevamo determinare nell’1 contro 1 sull’esterno invece abbiamo fatto fatica. Non è questione di qualità, ma di fare degli step di crescita di personalità in questo tipo di partite. Noi abbiamo affrontato il Milan senza dei giocatori importanti, ma non è una scusa. È stata una gara equilibrata, ma nelle due partite forse la qualificazione l’abbiamo persa all’andata».

VOGLIA DI PROSEGUIRE – «Sono provato per l’operazione, io continuo a lavorare perché ho un contratto e lo rispetto. A fine stagione si faranno le giuste valutazioni. Vediamo come finisce la stagione, magari mi mandano via prima. Ciò che conta per un allenatore è lavorare ed alzare l’asticella».