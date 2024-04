Conte Milan: le pretendenti si riducono, una big cambia obiettivo, tutta la VERITA’

Le ipotesi per il futuro in panchina di Conte, accostato anche al Milan in caso di addio a Pioli, si riducono. Una big cambia obiettivo

Il futuro in panchina di Conte resta ancora da definire. In tal senso si riducono ulteriormente le pretendenti dell’allenatore accostato al Milan in caso di addio a Pioli a fine stagione.

Come riportato dalla Bild poco convinti , avrebbero già virato su altro su Julian Nagelsmann. Per il tecnico tedesco si tratterebbe di un ritorno in Baviera nonostante l’addio burrascoso. Resta in corsa il Napoli. L’allenatore, se da un lato appare stuzzicato a vivere un’avventura in una piazza passionale come quella napoletana, dall’altro ha ancora qualche dubbio circa il progetto. Ecco perché il Milan avrebbe una chance concreta di vestire di rossonero l’allenatore pluriscudettato.