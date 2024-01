Conte Milan, può tornare in Serie A ma non in rossonero! Questo club lo tenta

Conte Milan, può tornare ad allenare nel campionato di Serie A ma non in rossonero! Questo club lo sta tentando

Come ampiamente prevedibile non c’è soltanto il Milan sulle tracce di Antonio Conte, allenatore in cerca di una nuova avventura da cui ripartire in vista della prossima stagione.

Come riportato da La Stampa, De Laurentiis insiste per convincere il tecnico a sedersi sulla panchina del Napoli. Tuttavia per provare ad ottenere il suo sì dovrà mettere in scena un mercato davvero di livello.