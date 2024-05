Conte Milan, Marchetti CONVINTO: «Nessuno lo sceglie? Ingaggio problema secondario. C’è un altro ostacolo»

Conte-Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato il possibile ritorno di Antonio Conte in Italia: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del futuro di Antonio Conte, tecnico accostato anche al Milan:

PAROLE – «Si e no. Per me Conte resta un allenatore importantissimo che lavora alla grande sul campo ed è molto esigente con la squadra e la proprietà. Forse è proprio questo che può limitare alcune società, così come l’ingaggio pesante ma quest’ultimo penso sia un problema secondario».