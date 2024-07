Gvardiol SFIDA il Milan: «Pronto per ripartire, non vedo l’ora! Affrontarli sarà fantastico»

Josko Gvardiol, difensore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di questa notte contro il Milan

Ler parole di Josko Gvardiol, difensore del Manchester City, ai canali ufficiali del club in vista del match di questa notte contro il Milan:

LE PAROLE – «È un momento emozionante. Ho sentito molto parlare dello Yankee Stadium e giocarci contro il Milan è fantastico. Non vedo l’ora e spero di giocare qualche minuto per iniziare la stagione. Sono molto felice di rivedere lo staff e i giocatori e di tornare ad allenarmi, soprattutto in un posto come Central Park! Sono venuto qui due settimane fa con i miei amici per le vacanze. Mi è piaciuto molto e sono più che felice di essere tornato ora. Sono stato a New York e Miami e in questo momento preferisco New York. Negli ultimi tre anni non ho avuto molti giorni liberi. Non vedevo l’ora di prendermi un po’ di tempo libero, ma ora sono pronto a ripartire»