Manu Koné Milan, è LUI il nuovo nome per il centrocampo! Interesse concreto per il calciatore del Borussia Mönchengladbach. Le NOVITA’ sul futuro del francese

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, Manu Koné è il nuovo nome per il centrocampo del Milan.

Il calciatore del Borussia Mönchengladbach piace molto alla dirigenza rossonera, che vede in lui un rinforzo concreto per il centrocampo in vista della prossima stagione. Adesso bisognerà capire se l’interesse del Diavolo si trasformerà in un’offerta.