Morata Milan, Mecca SVELA: «Lui sicuramente avrebbe preferito andare in questo club». Le parole del celebre tifoso bianconero

Edoardo Mecca, celebre tifoso della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24.com dell’arrivo di Alvaro Morata al Milan. Ecco il suo commento sul ritorno in Italia dell’attaccante spagnolo:

PAROLE – «Lui sicuramente sarebbe tornato alla Juve e la Juve interessata. Ma evidentemente voleva una formula sulla clausola diversa da quella che invece ha fatto il Milan che l’ha pagata interamente. Il Milan ha garantito poi la titolarità. L’amore di Morata per la Juve è indiscutibile come il suo desiderio di tornare in Italia».

