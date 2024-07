Conferenza stampa Pulisic: «E’ un onore giocare nel mio paese con il Milan. Gli obiettivi di questa stagione sono QUESTI»

Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il Manchester City. Di seguito le sue parole

Christian Pulisic ha risposto alle domande dei media in conferenza stampa dalla Pingry School, nel New Jersey, alla vigilia dell’amichevole tra Milan e Manchester City. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

GIOCARE COL MILAN NEGLI USA – «È sempre un onore tornare a giocare nel mio paese e farlo con una squadra storica come il Milan è davvero speciale. Non mi sento un volto o un simbolo, semplicemente amo giocare a calcio e fare parte di questo Club. Sugli spalti, nelle prossime partite, avrò familiari e amici e non sempre è facile averli con me in Italia: sarà fantastico. Sono davvero emozionato in vista di queste settimane. Voglio contribuire a fare crescere questo sport negli Stati Uniti e penso che negli ultimi anni questo stia avvenendo. Nei prossimi anni, anche col Mondiale, le cose continueranno a migliorare».

TRA IL PRIMO E IL SECONDO ANNO – «È sempre difficile arrivare in un nuovo club. Non parlare la lingua, cambiare paese e conoscere una cultura e abitudini diverse può essere difficile. Ma tutto il Milan mi ha sostenuto sin dal primo momento e mi ha fatto sentire nel migliore dei modi, permettendomi di giocare il mio calcio. È stato un ottimo primo anno e non vedo l’ora di fare ancora meglio nei prossimi mesi. La scorsa stagione è stata ottima per me individualmente, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere partite e trofei. Spero, in questa stagione, di fare ancora meglio per portare questa squadra al successo»

L’AMORE DEI TIFOSI – «Ho visto e toccato con mano la passione e l’entusiasmo dei tifosi italiani sin dalla prima partita a San Siro, ma anche girando per la città. L’umore delle persone cambia in base al risultato del fine settimana, se vinci hai il sostegno e l’amore dei tifosi per sempre».