Conte Milan: De Laurentiis ci crede ancora, la mossa per convincere l’allenatore

Il futuro di Antonio Conte, accostato anche alla panchina Milan, resta da definire. De Laurentiis insiste per convincerlo

Antonio Conte è pronto per il ritorno. L’allenatore, accostato anche al Milan in caso di addio a Pioli a fine stagione, però non ha ancora definito il suo futuro. Come riportato da Nicolò Schira il Napoli insiste per convincerlo.

È ancora l’obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis come nuovo allenatore. Ha offerto un contratto molto importante all’ex allenatore di Inter e Juve. Il Napoli aspetterà la risposta di Conte prima di ingaggiare un altro allenatore.