Conte mette nel mirino Kessie, il Milan lavora al rinnovo del giocatore

Antonio Conte ha messo nel mirino Frank Kessie per il proprio centrocampo. Il rossonero ha le caratteristiche ideali per la linea mediana del tecnico interista: corsa, dinamismo e propensione offensiva. Tuttavia, il Milan è pronto a blindare il forte centrocampista ivoriano con un nuovo contratto.

Come noto, l’accordo con il giocatore africano scade nel giugno del 2022. Paolo Maldini, per evitare casi spinosi come quello con Gigio Donnarumma, vuole portarsi avanti per trovare un accordo. Sul piatto ci sarebbe il prolungamento e probabilmente un leggero ritocco dell’ingaggio dell’ex calciatore del’Atalanta.