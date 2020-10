Conte: «Domani affrontiamo una squadra forte che sta facendo bene»

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato del derby in programma domani a San Siro tra Milan e Inter

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato del derby in programma domani a San Siro tra Milan e Inter. Ecco le sue parole: «Do una risposta scontata, cerchiamo di fare bene in tutte le occasioni. Ogni gara, ogni vittoria, vale tre punti, sicuramente il derby porta delle difficoltà maggiori perché affrontiamo una squadra forte che sta facendo bene già dalla fine del campionato scorso. Vogliamo far bene e proseguire sul percorso che abbiamo iniziato, sapendo che ci saranno difficoltà».

NAZIOANLI – «Sono rientrati per la maggior parte ieri, gli ultimi sono stati Vidal e Sanchez. Se fai bene in nazionale, si arriva col morale più alto. Vogliamo metterci a disposizione per preparare bene la partita, sfruttando l’umore positivo di chi è tornato».

PREPARAZIONE – «Sicuramente se avessi avuto la possibilità di scegliere, avrei preferito avere almeno un giorno in più per prepararlo, ma sappiamo che ci sono dei calendari da rispettare, a livello nazionale e internazionale, e ci adegueremo. Prepareremo oggi la partita, non avremo molto tempo tra video-analisi e lavagna di accorciare un po’ l’allenamento, che non dovrà essere troppo intenso e impegnativo visto che hanno giocato poco tempo fa».

THEO E HAKIMI – «Mi aspetto una partita tra due squadre, l’Inter e il Milan, e dentro ci sono elementi come loro che sono molto interessanti e che porteranno il loro apporto. Fanno della velocità un’arma micidiale e hanno molta qualità».