Conte contro Pioli: bilancio nettamente positivo per il tecnico nerazzurro che contro il Milan ha ottenuto sei vittorie da allenatore

Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle cinque sfide da allenatore in Serie A contro Stefano Pioli, ottenendo ben quattro successi e un pareggio. Bilancio ampiamente positivo per Conte allenatore contro il Milan in Serie A: sei successi, due pareggi e una sola sconfitta (0-1 nel novembre 2012).

L’ultimo successo per Stefano Pioli contro l’Inter in Serie A risale al dicembre 2015 (2-1 sulla panchina della Lazio) – da allora per il tecnico emiliano tre sconfitte e due pareggi.