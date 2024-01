Conferenza stampa Pioli post Milan Atalanta Coppa Italia: «Siamo delusi, inconcepibile il fallo fischiato a Jimenez»

Conferenza stampa Pioli post Milan Atalanta Coppa Italia: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match di San Siro

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Atalanta Coppa Italia.

DELUSIONE «Siamo delusi, volevamo andare avanti, ora dobbiamo reagire e trasformare questa delusione in rabbia e rimetterci su in campionato e più avanti in Europa League»

EPISODI «Io dal campo non avrei mai fischiato il rigore di Jimenez, poi rivedendolo per me non è rigore, faccio fatica a capire come sia stato fischiato, così come l’episodio nel finale non capisco come non sia stato richiamato al Var»

TIFOSI «Ci hanno sostenuto per tutta la partita, vederli delusi fa male, eventuali critiche e fischi sono giusti »

SECONDO TEMPO – «Fino al rigore dell’Atalanta abbiamo giocato bene, dopo abbiamo puntato più sulle individualità, siamo stati meno compatti»