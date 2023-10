Conferenza stampa Pioli post Borussia Dortmund Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match di Champions League

(inviato al Signal Iduna Park) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Borussia Dortmund Milan.

L’ ANALISI DELLA GARA – «Il primo tempo non abbiamo giocato una partita eccellente, abbiamo sofferto di più. Nel secondo tempo meglio, con più qualità e compattezza, non essere riusciti a fare gol dispiace molto. Zero gol in due gare di Champions è il nostro errore più grande, dobbiamo essere più cinici»

GIRONE – «Il calcio è imprevedibile. Tutto sommato abbiamo messo sotto il Newcastle e stasera fa 4 gol al Psg. Ogni partita fa storia a sé. Non sarà l’ultima sorpresa del girone che resterà molto equilibrato fino all’ultima giornata»



OKAFOR NELLA RIPRESA – «Giroud ha avuto la sua occasione, ha fatto un ottimo lavoro per la squadra. Nel primo tempo chiunque avesse giocato in avanti avrebbe fatto fatica. Nella ripresa volevamo vincere, si sono aperti gli spazi. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni

INFORTUNI – «Sarri ha gli stessi nostri impegni, noi giochiamo sabato sera e loro domenica. Ma non siamo noi che decidiamo, giocare così tanto rischi di avere più infortuni e di abbassare il livello del gioco. Torniamo domani e poi sabato siamo di nuovo a Genoa»

OCCASIONI– «Tante cose che facciamo sono positive, ma non siamo stati concreti e cinici. Voglio ripartire da tante cose positive che stiamo facendo»

CLEAN SHEET – «Mi dà soddisfazione la prestazione della squadra che non si è mai arresa, il fatto di essere solidi e attenti va bene, la prestazione dei due difensori centrali è stata di altissimo livello. I ragazzi erano delusi nello spogliatoio, perché volevamo vincere»