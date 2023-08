Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Torino, sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli è intervenuto alle 14 in conferenza stampa alla vigilia di Milan Torino. Milannews24 ha seguito LIVE le sue parole.

TIFOSI – «Credo e spero nell’amore per i colori che indossiamo, per noi giocare a San Siro significa giocare in un posto felice, daremo il massimo per soddisfare i tifosi»

COSA RESTA DI BOLOGNA – «La cosa migliore è la disponibilità dei giocatori ad aiutarsi a vicenda, abbiamo corso tanto»

LUKAKU – «Da allenatore preferisco che il mercato finisca prima del campionato, sono concrentrato sulla partita di domani, se ci saranno opportunità sul mercato le coglieremo»

LEAO – «Ogni anno fa uno step, sta lavorando in maniera continua. Vorrei che facesse qualche rincorsa in meno per prendere subito posizione quando attacchiamo»

ROSA IDEALE– «Meno di trenta, una squadra con doppi ruoli per poi aggiungere dei ragazzi giovani che possono già darci qualcosa in questa stagione»

IN COSA E’ DIVERSO IL MILAN – «Io credo che i confronti con il passato sono difficili, il gruppo che sto allenando e si sta formando mi piace. Difficile dire a che punto siamo in termini di percentuale ma meglio di così non potevamo prepararci in questi giorni»

GIOCATORI AI MARGINI – «Le valutazioni le faremo il 2 settembre dopo la partita contro la Roma»

REIJNDERS – «Io non amo i paragoni, è un giocatore intelligente che può dare tante soluzioni»

DIFESA – «Abbiamo concesso qualcosa di troppo, dipende da tutta la squadra ci stiamo lavorando»

PUNTA – «In questo momento abbiamo Giroud, Okafor e Colombo, siamo coperti»

KALULU – «In questo momento è più terzino che centrale, sto insistendo con lui sul doppio ruolo»

BARTESAGHI – «Un giocatore interessante, come vice Theo può giocare sia Florenzi che Calabria quindi abbiamo soluzioni interne che possono permetterci di essere performanti anche senza Theo»

TORINO – «Una squadra che abbina organizzazione, qualita e fisicità, una squadra che può creare difficoltà a tutti, ma ripeto stiamo bene e vogliamo proseguire a vincere»

PROVARE COSE NUOVE – «Lo studio del calcio mi spinge a creare cose nuove per garantire vittorie. La routine rischia di appiattire il livello, motivo i miei giocatori con cose diverse»

ROMERO – «Uno dei giocatori che mi sta sorprendendo di più, è pronto per giocare ma compete anche con giocatori di grande qualità, ma parte da un bel livello»

ATTACCARE IL TORINO – «Importante muoversi bene senza palla, abbiamo le caretteristiche per far bene anche contro questo tipo di squadra»

SIGILLARE LA DIFESA – «Lavorare di squadra lavorare meglio quando la palla arriva nella nostra metà campo, non prendere gol per come abbiamo capacità di attacare, può essere la base per buoni risultati»