Conferenza stampa Pioli: «Non aver mai vinto l'Europa League è una motivazione in più. Sulle scelte...»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Rennes, sfida valida per l’andata degli spareggi di Europa League

Il Milan comincia ufficialmente la sua avventura in Europa League. I rossoneri, terzi nel girone di Champions, dovranno affrontare il primo step nella nuova competizione: gli spareggi contro i francesi del Rennes.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 14 febbraio, Stefano Pioli è intervenuto alle 14.30 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Milannews24 ha seguito LIVE le sue parole.

NON HAN MAI SOTTOVALUTATO IL RENNES – «Sì perché le partite a livello europeo sono difficili e poi perché abbiamo avuto tanto tempo per studiare il Rennes. Ha talento, giocatori di qualità, sono da affrontare con attenzione e cura».

EUROPA LEAGUE – «Molto importante, poi chiaro che la Champions è un gradino sopra ma se parliamo di squadre che partecipano ci sono anche Bayer Leverkusen, Liverpool. Il fatto che non abbiamo mai vinto nella storia questa competizione è una motivazione in più. Ora dobbiamo superare questo turno: stiamo bene così come loro, la partita di domani è già importante».

COSA SERVE IN EUROPA LEAGUE – «Di quella sera a Newcastle rimane la delusione di essere usciti dalla Champions League. L’anno scorso siamo andati avanti ma non potevamo disperdere energie nel pensare se avessimo fatto meglio qualcosa. Ci siamo buttati su questa Europa League. 4 anni fa c’erano molti debuttanti, ora il percorso lo abbiamo fatto. Nelle serate europee devi essere al top in quelle serate lì ed è quello che dobbiamo fare domani sera».

PASSARE IL PLAYOFF – «È importantissimo, vogliamo avere ambizione, vogliamo andare più avanti possibile e arrivare in fondo. Siamo concentrati, l’abbiamo preparata nel modo giusto con entusiasmo e concentrazione. Rennes paragonato ad un’italiana? È importante giocare la partita, un’idea ce la siamo fatta. Solamente affrontandoli sul campo ti potrò dire il livello, ma che è una buonissima squadra sì».

FAVORITE PER L’EUROPA LEAGUE – «Prima di mettere il Milan passiamo questo turno. Bayer Leverkusen, Liverpool e Atalanta sono le squadre favorite».

CHE SECONDA PARTE DI STAGIONE SI ASPETTA – «I film vengono spesso giudicati sulla qualità del secondo tempo, speriamo che il nostro sia di livello».

BRAHIM DIAZ – «Lo sento, l’ho sentito ieri sera ma non mi ha ancora risposto. Ci siamo trovati bene, ha dato tanto alla squadra. Ha fatto un gol bellissimo, mi fa piacere che stia facendo bene».

GIOCATORI PIU’ PERICOLOSI DEL RENNES – «L’ho fatto una volta e poi ci hanno castigato. Non farò neanche un nome, conosco tutti i giocatori del Rennes. L’allenatore sta confermando ultimamente gli 11 iniziali, giocano un bel calcio».

EMULARE LA PARTITA COL PSG – «Difficile, è stata una grande partita. Domani sarà una partita completamente diversa, anche il modo di stare in campo del Rennes è diverso».

SCELTE IN ATTACCO – «Sicuramente è difficile, stan facendo benissimo tutti gli attaccanti. È tornato Chuku, domani non ci sarà ma speriamo di sì col Monza. Mi posso permettere anche di sbagliare qualcosa perché in panchina ho giocatori che possono cambiare la partita. Tutti saranno impegnati, giocheremo tanto. Diventa difficile pensare che in molti possano fare 90′ di queste 5 partite».

FASE DIFENSIVA – «Ci siamo confrontati su come affrontare ogni singola partita, soprattutto nel decidere a che altezza possiamo portare una certa pressione. Su questo ci confrontiamo tanto, ho una squadra responsabile».

PENSARE ALL’EUROPA LEAGUE PIUTTOSTO CHE AL CAMPIONATO – «Non è la mia stessa valutazione. Noi dobbiamo tenere le due competizioni con attenzione e cura. Possiamo continuare a fare bene in campionato, poi non so dove arriveremo in termini di classifica. Ci sono tanti punti a disposizione e vogliamo farne tanti. Sarà stimolante, motivante, non sarà facile ma cercherò di schierare sempre la miglior formazione. Lo farò domani così come col Monza».