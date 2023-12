Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Atalanta Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore

DELUSIONE «Volevamo dare continuità ai risultati, dispiace. Non siamo riusciti a finalizzare meglio, davamo la sensazione di poter forzare un pò di più nel finale poi l’espulsione di Calabria ha cambiato tutto»

TESTA AL NEWCASTLE «Prima recuperiamo certi giocatori meglio è, dobbiamo trasformare la delusione di oggi in energia per vincere in Champions»

LEAO «Domani sarà una giornata importante, organizzeremo una partita solo per lui a tutto campo se le risposte saranno positive sarà a disposizione»

SCUDETTO «Se non facciamo un filotto di vittorie difficile riprendere le due davanti che stanno andando fortissimo»

TATTICA «A livello tattico non abbiamo fatto male, abbiamo però concesso un pò troppo»

TROPPI CARTELLINI «Dobbiamo essere anche più scaltri sulla gestione dei cartellini, le espulsioni hanno fatto sì che arrivassero dei risultati piuttosto che altri, sono delle ingenuità su cui dobbiamo lavorare»