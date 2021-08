Pellegri: «Qui al Milan per imparare, un sogno giocare con Ibra e Giroud»

Pellegri si è presentato oggi in conferenza stampa: ecco le parole del nuovo numero 64 rossonero su Ibrahimovic e Giroud

Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. Il giovane attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, che potrebbe diventare obbligo in caso al verificarsi di determinate condizioni. Oggi si è presentato in conferenza stampa all’ambiente rossonero. Ecco le sue parole su Ibrahimovic e Giroud:

«È stata un’esperienza fantastica incontrarlo, lo adoro da quando ero bambino. Giocare con questi due attaccanti e per il Milan è un sogno. Sono venuto al Milan per imparare. La scelta del numero di maglia è per l’anno di nascita di mio padre».

