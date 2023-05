Conferenza stampa Giroud: le parole alla vigilia di Milan Inter, valida per l’andata delle semifinali di Champions League

Olivier Giroud parla in conferenza stampa alle 14.30 per presentare Milan Inter, derby europeo valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

DERBY – Il derby è una partita speciale, diversa, ma mi piace giocare il derby. Sono fiero e orgoglioso di questo Milan e speriamo di fare grandi cose domani, sono molto carico

GIOCATORE CON ESPERIENZA – Abbiamo bisogno di tutti, al 110%. Sappiamo che possiamo fare grandi cose, con le nostre qualità e con le nostre caratteristiche, ma dobbiamo essere tutti carichi. Essere leader? È tanta roba. Provo ad essere disponibile per i miei compagni per essere una persona che dà motivazione, che aiuta, che dà energia che abbiamo bisogno per questa partita

RIVINCITA CON LAUTARO – Rivincita anche della Supercoppa. Non è Giroud contro Lautaro, ma siamo undici contro undici. per me è solo una motivaizone in più.

CONCENTRAZIONE – Niente limita la mia concentrazione, sono concentrato sul campo e con i miei compagni e basta

FUTURO – Sono motivato a fare bene, per me è una grande opportunità. Ho 37 anni, ma mi sento ancora giovane e voglio ancor aver successo in questo team

SOTTOSTIMARE IL MILAN – Nel calcio non è mai un bene sottostimare, so di cosa sto parlando. A questo livello ogni partita è difficile, bisogna curarsi di ogni minimo dettaglio. Abbiamo grandi opportunità, ma non vediamo all’altra semifinale perché bisogna ragionare step by step. Il Milan è la seconda squadra per titoli europei, sono orgoglioso di questo team e lo sari ancora di più se andassimo in finale di Champions. Per me sarebbe un orgoglio finire in Champions

MALDINI AGLI ALLENAMENTI – Lui è qui ogni giorno. Lui è sempre di supporto quando ci alleniamo a Milanello. Lui mi ha sorpreso quando sono arrivato a Milano, ma Maldini e Massara supportano sempre noi, lo staff e il mister. È un giorno normale prima di una partita