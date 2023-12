Conferenza stampa Gasperini post Atalanta Milan: le parole dell’allenatore

Gasperini ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Atalanta Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore neroazzurro

DIFFERENZA CON IL TORO «Rispetto a lunedì non è cambiata una virgola, il gruppo ha elementi solidi, storici, di qualità e forza. Abbiamo fatto prestazioni simili contro altre big, ma poi si tirano le somme sulla classifica. Abbiamo un nucleo solido anche moralmente»

FISCHI SUI CAMBI «Mi è dispiaciuto molto per Muriel e Miranchuk, magari hanno fischiato la sostituzione. Sono stati brutti i fischi, ma ha risposto nel miglior modo possibile. Lui ha detto che è stato casuale, ma sono anni che vedo questo»

BAKKER «Erano un po’ distratti, si prepareranno bene per giovedì, è una gara che ci deve dare belle risposte, non andiamo a fare una comparsata, l’Atalanta ha faticato molto per conquistarsi l’Europa»

DE KETELAERE «Io gli ho chiesto solo di giocare a calcio. Quando perde una palla gli ho chiesto di non abbassare la testa, chi gioca a calcio sa che si fanno tanti errori, non deve far risaltare gli errori, deve avere fiducia perché ha un ambiente intorno a lui. Dalla parte di Theo si è sacrificato tantissimo»

MURIEL «Sono contento per Muriel. Gli ho detto che quei fischi sono assurdi… Non so se stasera poi costoro hanno esultato al suo gol. Con la sua gente Lucio ha un legame. Gli ho detto che ero felice per lui, che se lo meritava. A gennaio è in scadenza; ha fatto questo gol oggi. Se trova una squadra a gennaio in cui lui può essere felice può anche accasarsi lì»