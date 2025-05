Conferenza stampa Gabbia: «Conceicao è bravo, con lui rapporto cresciuto umanamente e professionalmente. Su Tomori e Leao...»

Conferenza stampa Gabbia: il difensore ha parlato dopo la vittoria ottenuta ieri sera in rimonta a San Siro contro il Bologna: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta del Milan contro il Bologna, Matteo Gabbia ha dichiarato:

PAROLE – «Avevo risposto lunedì che nelle ultime settimane no, ma nelle ultime due partite sì. Però, queste rimonte vogliono dire che la squadra c’è, che si abbatte, non molla. C’è questo spirito da mantenere. Tomori? Sta un po’ meglio, ha preso una bella botta, ma sono certo che mercoledì ci sarà e che starà bene. È un combattente, non molla anche se non prende una bella botta. Leao? Il nostro rapporto è bello, ci conosciamo da parecchio tempo. Ha fatto vedere tutte le qualità che ha. Anzi, quasi tutte: può crescere di più. Ha qualitè incredibili. A volte lo richiamo in fase difensiva, perché ci serve una mano e mi agevolo, mi paro anche io richiamandolo. Ci aiuta tantissimo. Il mister è bravo. In settimana studia un piano A e un piano B. Oggi i cambi sono stati importanti per noi. Serve un ottimo piano gara e poi delle alternative. Qualcosa di diverso nella testa? Difficile dirlo. Abbiamo sempre lavorato bene, ma ci è mancata continuità. Ci stiamo allenando bene, abbiamo conosciuto molto meglio il mister sia unamanente che professionalmente. E non è una cosa che si può fare sempre subito. Lo staff e lui stanno dando tutto».