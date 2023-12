Conferenza stampa Dionisi: le parole del tecnico dopo il Milan

Conferenza stampa Dionisi: le parole del tecnico del Sassuolo dopo la sconfitta di oggi a San Siro contro il Milan

Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan:

PARTITA – «Sì, vero. Concedere meno di due tiri in porta è difficile. I ragazzi hanno lavorato bene senza palla, molto meglio di altre partite: questa, se la capiamo, è la nostra dimensione in fase difensiva. Potevamo essere più precisi in attacco. Peccato perché andiamo via con niente dopo una prestazione alla pari col Milan».

TRESSOLDI E FERRARI – «Ruan veniva da alcuni dettagli determinanti nei nostri risultati non giusti: per questo ho scelto di non farlo giocare; se ritrova tranquillità ha qualità importanti. Ferrari ha fatto una prestazione positiva, si è rimesso in discussione: è rimasto qui, si è rimboccato le maniche e sta cercando di trainare il gruppo».

BERARDI – «Ha avuto crampi. Un peccato giocare senza di lui gli ultimi 20 minuti».

LEAO – «Di Leao si parla già tanto, è incredibile. Oggi lo abbiamo limitato bene».

PRESTAZIONE POSITIVA – «Prestazione positiva, ovviamente non il risultato».

MERCATO – «Non dobbiamo perdere fiducia in noi, dall’esterno sicuramente non arriveranno spinte positive. Il nostro campionato è nella parte destra della classifica, ma non siamo in zona comfort. Se ci saranno possibilità sul mercato la società saprà coglierla».

MOMENTO – «È un momento in cui sbagliamo tanti dettagli. E l’allenatore non sta riuscendo a sistemare questi dettagli. Io poi credo in noi».