Conferenza stampa Di Lorenzo: «Arriviamo bene, vogliamo la finale nei tempi regolamentari»

Conferenza stampa Di Lorenzo, alla vigilia di Napoli Milan, il capitano azzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni

Giovanni Di Lorenzo, alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale delle final four della Supercoppa Italiana, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole del capitano azzurro:

STIAMO BENE – «Penso che arriviamo bene, stiamo bene, vero che nell’ultima partita abbiamo perso, ma questa è un’altra competizione, c’è voglia di giocarsela alla pari».

MILAN UNA SQUADRA FORTE – «I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte».

SULLA PARTITA – «La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo, quando si difende bene poi si attacca meglio. Dobbiamo fare una partita giusta a livello difensivo, poi esprimere le nostre qualità».

IL CONFRONTO CON IL MILAN – «Quello che si dice conta fino ad un certo punto, conta quello che succederà dentro il campo, affrontiamo una grande squadra con grandi calciatori».