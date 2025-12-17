HANNO DETTO
Conferenza stampa Di Lorenzo: «Arriviamo bene, vogliamo la finale nei tempi regolamentari»
Giovanni Di Lorenzo, alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale delle final four della Supercoppa Italiana, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole del capitano azzurro:
STIAMO BENE – «Penso che arriviamo bene, stiamo bene, vero che nell’ultima partita abbiamo perso, ma questa è un’altra competizione, c’è voglia di giocarsela alla pari».
MILAN UNA SQUADRA FORTE – «I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte».
SULLA PARTITA – «La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo, quando si difende bene poi si attacca meglio. Dobbiamo fare una partita giusta a livello difensivo, poi esprimere le nostre qualità».
IL CONFRONTO CON IL MILAN – «Quello che si dice conta fino ad un certo punto, conta quello che succederà dentro il campo, affrontiamo una grande squadra con grandi calciatori».