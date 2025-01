MN24 – Conferenza stampa Conceicao: con lui ci sarà Tijjani Reijnders. L’appuntamento è per domani alle 10.30 italiane

Come appreso dalla nostra redazione, Sergio Conceicao, allenatore del Milan, parlerà domani alle 10.30 italiane in conferenza stampa. Con lui ci sarà anche Tijjani Reijnders. Nel pomeriggio, invece, alle 15, è in programma l’allenamento di rifinitura della formazione milanista.

La finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter sarà lunedì sera, 6 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.00 allo Stadio Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita). Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.