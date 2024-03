Conferenza stampa Baroni post Verona Milan: «Incomprensione con Theo, tutto chiarito! Sulla sconfitta..»

Conferenza stampa Baroni post Verona Milan: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2023/24

Marco Baroni in conferenza stampa dopo Verona Milan.

SCONFITTA – «Si, stiamo lavorando su nuove soluzioni come il 4-3-3, tanti ragazzi stanno crescendo, penso a Dani Silva che ha fatto molto bene ma anche Swiderski e Mitrovic, d’accordo sugli errori, non si possono concedere certe occasioni. Nel secondo tempo la squadra ha fatto molto bene, creando occasioni, arrivando in area, andando al tiro, ma dobbiamo migliorare, penso al terzo goal che era una situazione che avevamo preparato poi nell’emotività della partita commetti degli errori su cui vieni punito»

MITROVIC – «Mitrovic è pronto sotto tutti gli aspetti, sta tirando sia sul piano fisico che nervoso ma ci sta, ora dobbiamo sfruttare la sosta poi avremo partite importanti ma la squadra c’è, la squadra è viva. Dobbiamo stare sul pezzo e non mollare niente. Dispiace che per ridurre il gap che c’è tra le squadre»

CLASSIFICA – «A metà anno ci siamo trovati col direttore e abbiamo deciso di remare tutti dalla stessa parte, sono arrivati i ragazzi che ci mettono l’anima, hanno grande attenzione e collaborazione durante la settimana. E’ chiaro che non possiamo fare acquisti di altre squadre ma lotteremo fino in fondo per noi e per i nostri tifosi»

DANI SILVA – «È un ragazzo che sa giocare, avevamo bisogno di palleggio, nel primo tempo ci è mancata questa peculiarità. Stiamo lavorando per un’alternativa di sistema di gioco con il vertice basso invece che alto. Ora due giorni di riposo poi si deve ripartire più forte di prima»

THEO HERNANDEZ – «Mi sembrava avesse fatto un gesto verso la curva, lui mi ha detto di no comunque tutto chiarito, sono episodi»