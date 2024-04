Conferenza stampa Ballardini post Sassuolo Milan: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 32ª giornata di Serie A 2023/24

Davide Ballardini in conferenza stampa dopo Sassuolo Milan.

BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO – «La partita è stata fatta bene, siamo calati negli ultimi 20-25 minuti, non me l’aspettavo, poi è chiaro giochi contro dei motori con cilindrata importante. Il Sassuolo la partita l’ha fatta bene contro una grande squadra che ha fatto una partita seria sin da subito. Ci teniamo la prestazione, il punto che è arrivato contro una grande squadra, e il pensiero va alla prossima partita: siamo lì e vogliamo giocarcela».

27 PUNTI PERSI DA SITUAZIONI DI VANTAGGIO – «L’infortunio di Toljan è stato un problema perché abbiamo consumato uno slot subito, giochi contro il Milan ed è una ulteriore difficoltà. Bisogna che in allenamento siamo ancora più bravi nell’aggressione, nel non far giocare gli altri tranquillamente nella nostra metà campo perché se siamo più bravi in queste situazioni evitiamo delle complicazioni. Oggi siamo calati molto negli ultimi 25 minuti. Hai una situazione di quattro contro due, puoi chiudere l’azione, magari non fai gol e ti metti a posto, poi perdi palla e gli avversari vanno sul 3-2 e sulla nostra situazione ha influito molto, perdi serenità e sicurezza e questo è successo».

VOLPATO – «Volpato ha fatto una buonissima partita, magari è un po’ calato a fine primo tempo, poi avevamo una situazione dello slot e volevamo mettere un giocatore fresco con la personalità e il senso tattico di Defrel, abbiamo fatto il cambio solo per questo motivo qui, quella è stata la scelta, ma comunque ha fatto bene con Obiang che ha fatto altrettanto bene. e Viti l’abbiamo messo lì perché volevamo limitare da subito un giocatore come Chukwueze».

TOLJAN – «Ha sentito un fastidio credo al bicipite, aveva sentito un fastidio già nel riscaldamento e ha detto che ce la faceva, ma ora non so dire l’entità dell’infortunio».

A LIVELLO MENTALE – «Dopo la partita di Salerno si era detto, ‘mamma mia, avete pareggiato, la squadra subirà un contraccolpo’ e invece questa partita ti dà la consapevolezza che se tu fai le cose fatte bene per tutta la partita tu te la giochi bene fino alla fine. Il caldo, l’avversario, per me il messaggio è questo e tu se sei ancor più bravo come squadra nel gioco, per me dobbiamo essere più bravi in uscita, con più personalità. L’ordine, l’impegno, la cattiveria in fase difensiva, insieme al gioco e alla gestione della palla con l’attacco dello spazio: per me queste cose il Sassuolo le può fare bene».

PESANO PIU’ I GOL SUBITI OGGI O CON LA SALERNITANA – «Se noi abbiamo preso i 2 gol a Salerno è responsabilità nostra perché anche a Salerno abbiamo avuto più di una situazione per andare sul 3-1. Abbiamo preso il 2-1 a Salerno perché eravamo in 10 con Thorstvedt fuori, abbiamo preso il 2-2 al 91′. Per me dipende da noi: se siamo più bravi e possiamo esserlo, noi ci toglieremo delle soddisfazioni, se invece non siamo più bravi vuol dire che meritiamo di prendere degli schiaffi. Abbiamo le qualità, anche a livello di impegno, per fare ancora meglio».

BAJRAMI NON E’ ENTRATO – «A te piace Bajrami eh (ride, ndr). Al posto di Bajrami abbiamo messo Matheus Henrique, l’idea mettendo lui e non Bajrami, volevamo avere più presenza a centrocampo. Bajrami ti dà una grossa mano dalla metà campo in avanti, magari ha meno presenza in fase difensiva rispetto a Thorstvedt e Matheus Henrique».