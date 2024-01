Conferenza stampa Andreazzoli: «Per avvicinarti a livello del Milan devi essere al 100%». Le parole del tecnico dell’Empoli

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le parole del tecnico dell’Empoli:

LEGGEREZZA – «Noi abbiamo bisogno di leggerezza, fra virgolette, ovviamente. Quando sei leggero in senso positivo hai piacere a fare le cose. Se sei così trascini tutti i componenti. E’ un’arma che dobbiamo tenere a disposizione, ma col Milan devi essere al 100% di tutte le componenti, altrimenti come fai ad avvicinarti al loro livello?».

INDISPONIBILI – «Non abbiamo a disposizione Pezzella, Cacace, Guarino Bereszinsky, Bastoni, Kovalenko e Fazzini. Per quest’ultimo il problema all’occhio non è risolto, quindi prima di tutto la salute. Avrà un controllo lunedì, aspettiamo quello. L’elenco è lungo, ma è più lungo quello dei presenti, sarà un’occasione per il resto della squadra di avere opportunità maggiori. Per quel che riguarda la formazione vedremo, qualcosa sarà obbligato e qualcosa andrà a seguire la convenienza».

METEO – «Vedremo domani… Sono tutte componenti della partita, mettiamoci dentro anche che hanno un allenatore che è lì da tanto, hanno fatto dei successi, hanno una spiccata filosofia data dal tecnico. Noi abbiamo la necessità di esprimere qualcosa in più delle nostre possibilità. Se lo faremo avremo delle speranze, altrimenti se giocheremo una gara sulle loro qualità soccomberemo, è quasi matematico».