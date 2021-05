Conferenza Pioli: «Complimenti alle ragazze, domani tocca a noi. Ibra? Notizia positiva»

Conferenza Pioli, le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Cagliari. Match trentasette di Serie A

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della sfida programmata per domani contro il Cagliari. Le sue parole.

COMPLIMENTI ALLE RAGAZZE- «Colgo l’occasione per complimentarmi con le ragazze di Ganz per l’obiettivo raggiunto. Veramente brave»

IL SUPPORTO DEI TIFOSI- «Piuttosto che niente è meglio piuttosto. Giochiamo nella nostra casa e anche questo può esserci d’aiuto. Sappiamo quanto è importante la partita e quanto sarà difficile l’avversario che affronteremo. Ci giochiamo tanto»

COME È ANDATA LA SETTIMANA- «E’ stata una settimana di grande motivazione. La partita di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Abbiamo avuto un buon equilibrio e dobbiamo mettere in campo queste caratteristiche anche nella partita di domani sera»

RESPONSABILITÀ QUALIFICAZIONE- «La casa del Milan è l’Europa e la storia del club lo testimonia. Il fatto che il Milan manchi da molto tempo fa salire le aspettative. Siamo in un top club e sappiamo di aver preparato bene questa partita. Dovremo essere molto bravi mentalmente. Le partite non sono semplici. Siamo preparati a combattere contro un avversario fisico e forte. Abbiamo lavorato tanto curando i particolari».

TANTA SODDISFAZIONE- «Tutte le nostre soddisfazioni e aspettative non sono ancora raggiunte. Concentriamoci sui nostri obbiettivi e poi avremo tempo per tirare le somme. Per ora il bilancio è ancora parziale. Potrebbe essere domani o domenica prossima ma ora dovremo avere grande concentrazione e determinazione»

MOMENTO DIFFICILE SUPERATO- «E’ arrivata la consapevolezza ch il nostro lavoro continuava anche nelle sconfitte. Le prestazioni non sono mai mancate e la consapevolezza di non giocare un buon calcio ci ha permesso di non abbatterci. Non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità anche dopo la doppia sconfitta Spezie-derby. Quando hai una base solida è più facile ripartire»

IBRA NOTIZIA POSITIVA- «Sono d’accordo che la notizia di Ibra sia stata positiva. Dovrebbe essere una terapia conservativa che permetterà a Ibrahimovic di tornare al 100%. dopo la visita l’ho visto più sereno ma non so la sua situazione sull’europeo»

LAVORO SETTIMANALE- «Tutti hanno lavorato al massimo e nel miglior modo possibile per mantenere la giusta concentrazione. abbiamo remato tutti nello stessa direzione. La settimana finisce domani sera e dovremo mettere in campo una prestazione di qualità e lucida. Siamo stati bravi a capire quando affondare e quando colpire o temporeggiare. Mai come ora dobbiamo ragionare in questa direzione»

RIMPIANTO O SODDISFAZIONE- »C’è grande concentrazione per il prossimo impegno. La soddisfazione arriverà quando raggiungeremo il nostro obbiettivo»

COSA TEME DEL CAGLIARI- «Il Cagliari metterà in campo una prestazione attenta. Hanno giocatori di qualità, le motivazioni sono sullo stesso livello per entrambe le formazioni. Dovremo cercare di giocare meglio dei nostri avversari subendo di meno e attaccando più di loro. Non sarà una partita semplice»

COSA GUIDERÀ LA SQUADRA- «Il mio obbiettivo è quello di tenere alta la determinazione. Ho avuto colloqui individuali e collettivi. Domani parlerò ancora ma ho un gruppo responsabile e attento a percepire i momenti. sanno che ci stiamo avvicinando a un momento topico del campionato. sarà una squadra che si aiuta e che dovrà essere compatta sopratutto nella fase di non possesso palla»

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO- «Ora si sta alzando il livello da parte di tutti perchè sappiamo che queste partite decideranno il nostro futuro. Gli ingressi di Leao, Krunic e Meite sono stati fondamentali nel chiudere la partita. Domani partirà la miglior formazione in questo momento ma tutti i giocatori saranno importantissimi nella gara. Ho un gruppo molto affidabile»

CRESCITA DI DALOT- «Diogo è un professionista fantastico e eccezionale. E’ facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori che giocano di più ma grandi ringraziamenti vanno anche ai giocatori che hanno giocato di meno. Diogo è cresciuto tanto in entrambe le fasi ed è un giocatore importante»

ULTIME DUE CURVE- «Sì ma le ultime due curve possono rischiare di far perdere la gara. Bisognerà essere attenti e concentrati»

ASSIST DI LEAO A REBIC- «Ho parlato con Leao e gli ho fatto i complimenti. Qualche tempo fa avrebbe interpretato l’azione in maniera differente. E’ un gesto di maturità e spirito che sta aiutando tanto la squadra a crescere. E’ stato molto bravo»

IMPREVEDIBILITÀ- «Si, soprattutto in Italia perchè le difese avversarie sono bravi a preparare le partite. Bisogna saper leggere gli spazi ed essere imprevedibili».

IBRA NELLO SPOGLIATOIO- «Apprezzo molto e sarà con noi in spoglitatio. Dispiace che non sarà in campo con noi ma la sua vicinanza sarà molto utile per tutti»