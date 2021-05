Milan-Cagliari, probabili formazioni: un cambio solo in avanti rispetto alla gara con il Toro di mercoledì sera, confermata la difesa

SOLO UNA PICCOLA MODIFICA- Il Milan si allenerà oggi pomeriggio, al momento la formazione di domenica dovrebbe essere la seguente con Donnarumma in porta, difesa a quattro con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, al centro Tomori e Kjaer. Escluso ancora Romagnoli. In mediana Kessie e Bennacer alle spalle di Brahim Diaz. A sinistra Calhanoglu, a destra Saelemaekers per Castillejo.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali

CAGLIARI (4-3-1-2)- Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Calabresi, Pereiro, Rog, Sottil, Walukiewicz