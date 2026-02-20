Connect with us

Confalonieri: «La giornata della firma con Berlusconi fu molto impegnativa. Andammo negli uffici del commercialista che era interista»

Confalonieri intervistato dal Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul giorno dell’acquisto del Milan

Fedele Confalonieri, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere dello Sport ha raccontato il giorno dell’acquisto da parte del Milan. Ha svelato un retroscena.

TRA L’ALTRO ERA INTERISTA«Fu una giornata molto impegnativa. Pensi: cominciammo di primo mattino andando negli uffici del commercialista dell’epoca, il dottor Locatelli, che tra l’altro era interista, per firmare i documenti del passaggio delle azioni dal Milan di Farina a Fininvest. Subito dopo volammo tutti a Parigi perché nella stessa serata ci sarebbe stata la presentazione ufficiale della nuova tv francese, La Cinq con la partecipazione tra l’altro di Michel Platini».

Un simpatico aneddoto in occasione dei 40 anni dal 20 febbraio 1986, anno in cui è iniziata l’era Silvio Berlusconi.

